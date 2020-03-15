Бывшего замглавы СК Армении задержали в Москве по делу о беспорядках в Ереване

Бывший заместитель председателя Следственного комитета Армении и начальник главного управления по расследованию особо важных дел Ваагн Арутюнян задержан в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Арутюнян находился в федеральном розыске по обвинению в совершении ряда преступлений в Армении. В частности, в фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями. Эти обвинения касаются его расследования дела о беспорядках в Ереване.

Задержанного передали в Тверскую межрайонную прокуратуру для проведения экстрадиционной проверки.

Упомянутые митинги проходили в Армении в 2008 году. Их инициаторами стала оппозиция во главе с первым президентом страны Левоном Тер-Петросяном. Незадолго до протестов он проиграл выборы. За несколько дней митинги переросли в беспорядки и стычки с силами правопорядка. Погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, пострадали больше двух сотен человек.

Ваагн Арутюнян был во главе следственной группы, которая занималась расследованием произошедшего во время беспорядков. Позже другие следователи выявили, что эта работа была проведена с нарушениями. В частности, отстрелянные патроны военных оказались подменены патронами, которые используют полицейские. Считается, тем самым подозреваемые хотели скрыть факт использования оружия армии для разгона митинга.

В отношении Ваагна Арутюняна возбудили уголовное дело и объявили в розыск. Сам бывший следователь вину не признает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ереване нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна.