В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении

В Ереване нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Георгия Кутояна обнаружили с огнестрельным ранением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Следственного комитета страны.

«Только что в одной из квартир по улице Паруйра Севака обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства произошедшего.

38-летний Кутоян занимал пост главы СНБ с 12 февраля 2016 года. Прежде он был помощником президента страны по правовым вопросам. Ушел в отставку 10 мая 2018 года после смены власти в Армении.

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