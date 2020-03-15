«Я не могу его простить»: ведущий «Дома-2» Влад Кадони впервые рассказал о смерти отца

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони впервые рассказал о смерти своего отца. Обычно он не говорит на личные темы, но во время программы «Бородина против Бузовой» решился на откровение.

Темой передачи были отношения участников телестройки с родителями. Кадони рассказал, что долгое время ничего не знал о своем отце. Мать воспитывала его одна и ничего не рассказывала о папе. Правду Влад узнал, когда учился в старших классах.

«Мне просто сказали, что мой отец умер. Причем это произошло, когда я уже был старшеклассником. Все! Не было никаких особенных моментов. Мне своего родного отца прощать не за что, конечно. Я не могу его простить или не прощать за то, что его убили. Так сложились обстоятельства», — рассказал телеведущий.

Кадони добавил, что не держит обиды на отца. По его словам, от такого груза лучше избавляться и идти дальше.

Как напоминают Дни.ру, матерью Влада Кадони является Елена Голунова, которая прославилась после съемок в «Битве экстрасенсов». Сейчас она продолжает заниматься помощью людям с помощью магических ритуалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Кадони задумал жениться экс-участнице «Дома-2». Главный холостяк телестройки не смог устоять перед чарами Ксении Шаповал.