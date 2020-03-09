Влад Кадони задумал жениться экс-участнице «Дома-2»

За периметром «Дома-2» готовятся к свадьбе Влада Кадони и Ксении Шаповал. Влюбленный в девушку телеведущий выразил надежду на это в эфире шоу. Главный холостяк телепроекта объявил участникам, что намерен забрать даму сердца.

Шаповал заявила товарищам по телестройке на лобном месте, что ее время на проекте подошло к концу, но она нашла на нем то, что искала. Кадони вынес большой букет роз и сказал в ответ теплые слова.

«Я уверен, что там, за периметром, мы не просто построим отношения, а еще и свадьбу сыграем», — предположил Влад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДОМ 2 НОВОСТИ ТНТ (@dom2_novosti_tnt_) 7 Мар 2020 в 8:18 PST

Поступок шоумена растрогал девушку. Она расплакалась в эфире. Остальные участники поддержали влюбленных.

Ведущий начал оказывать Ксении знаки внимания вскоре после ее появления на проекте: дарил цветы, приглашал на тет-а-тет, подвозил на машине. Скрытный в прошлом Кадони теперь не стеснялся выражать свои чувства. Поклонники «Дома-2» наблюдали за их романом несколько недель и не удивились заявлению Влада. По мнению многих, молодые люди очень подходят друг к другу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова высказалась о романе Кадони со звездой «Дома-2».