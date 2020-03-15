Бандитов заподозрили в подрыве нефтепровода в Нигерии — взрыв обрушил несколько домов

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Игорь Рязов
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Из-за воровства нефти африканская страна теряет по 11 миллионов долларов в сутки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Friso Gentsch, YouTube ©furiosa media

Взрыв прогремел на участке нефтепровода в пригороде нигерийского мегаполиса Лагоса — Абул-Адо. К этому могут быть причастны криминальные структуры, которые похищают и подпольно перерабатывают нефть, пишет ТАСС со ссылкой на нигерийские СМИ.

Взрыв был такой силы, что в результате обрушились несколько домов. Он ощущался на расстоянии до 15 километров от эпицентра. Сразу же после взрыва начался сильный пожар. Информации о числе пострадавших пока нет.

В подрыве нефтепровода подозревают криминальные структуры, которые похищают у государства нефть. В Нигерии такой вид бандитизма очень распространен. За последние десять лет страна потеряла из-за него почти 42 миллиарда долларов (три триллиона рублей). В среднем Нигерия недополучает из-за воровства нефти по 11 миллионов долларов в сутки (почти 800 миллионов рублей).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пираты похитили в Нигерии двоих россиян и одного индуса. Последние работали на судне, предназначенном для прокладки труб по дну моря.

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