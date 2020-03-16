Европейский тур голограммы Уитни Хьюстон вызвал у поклонник скепсис

«Воскрешение» Уитни Хьюстон с помощью цифровых технологий вызывало неоднозначную реакцию публики. Как сообщал 5-tv.ru, спустя восемь лет после смерти великая певица в феврале этого года вернулась на сцену в виде голограммы.

Над объемным лазерным изображением дивы работали несколько лет. Новая Уитни исполняет лучшие хиты своего реального прототипа, меняет сценические костюмы и танцует. На гастролях ее сопровождает труппа артистов кордебалета, которая выходит на сцену вместе с певицей.

Европейский тур оцифрованной поп-звезды стартовал в Великобритании и уже собрал массу негативных отзывов в прессе и социальных сетях. The Guardian отметил, что попытка почтить память легендарной певицы обернулась пародией.

Музыкальный критик UK Mirror Алан Палмер обвинил организаторов концертов «лазерной Хьюстон» в эксплуатации ее имени и сравнил голограмму с воскрешением мертвых в фильмах ужасов.

Побывавшие на концертах зрители пишут в интернете, что разочарованы увиденным, и сравнивают голограмму с привидением. Однако у тура находятся и сторонники. Идея сохранения памяти Уитни в таком виде кажется многим интересной и соответствующей духу времени.

Турне «Вечер с Уитни Хьюстон» продлится до 1 апреля и завершится в Швеции. После концертов в Европе голограмма соберет залы в США. При этом часть выступлений уже отменилась в Шотландии, Швейцарии, на Украине, в Белоруссии и России. Очевидно, организаторы посчитали, что шоу не окупится. На концерте в Лондоне входной билет на шоу стоил 70 фунтов или 6,3 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктора Цоя не будут «воскрешать» с помощью голограммы для концертов к 30-летию группы «Кино» в 2020 году.