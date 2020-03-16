Минтруд предложил ввести беззаявительный механизм назначения пенсий

Минтруд предложил ввести в России беззаявительный механизм назначения пенсий. Предполагается, что с 2021 года граждане страны старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере накоплений через сайт госуслуг, сообщают «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что нововведение позволит перейти к проактивному назначению пенсий и должно обеспечить россиянам максимальный комфорт при реализации социальных прав.

«Минтруд России обеспечивает гражданам условия для максимально комфортной реализации своих социальных прав. Для этого ведется работа по внедрению в социально-трудовой сфере цифровых технологий», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что согласно разработанному проекту, россиянам по достижении 45 лет раз в три года начнут поступать уведомления Пенсионного фонда. В них будет содержаться информация о примерном размере страховой пенсии по старости.

Помимо прочего, Минтруд планирует ввести для граждан страны с ограниченными возможностями беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности.

По мнению экспертов, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение» призван частично нивелировать недовольство россиян пенсионной системой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти обещают проиндексировать пенсии, несмотря на ослабление рубля.