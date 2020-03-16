У звезды «Дома-2» обнаружили опухоль в увеличенной недавно груди

Звезда «Дома-2» Милена Безбородова в интервью Dom2Life.ru рассказала об опухоли в увеличенной недавно груди. По словам участницы телестройки, ей пришлось обратиться к врачам, чтобы выяснить причину дискомфорта в молочных железах.

Милена Безбородова призналась, что осенью 2019 года уже удаляла четыре небольших доброкачественных опухоли. Во время операции ей, помимо прочего, провели увеличение груди по эстетическим показаниям. По словам девушки, сейчас ей требуется всего лишь наблюдение у маммолога.

«У меня и так были эти опухоли, их уже удаляли. Теперь они появились вновь. Мне требуется наблюдение, вот и все. Сейчас их удалять не нужно», — сказала Милена Безбородова.

Участница «Дома-2» отметила, что до недавнего времени не считала новообразования в груди чем-то ненормальным. Знаменитость прожила с этим несколько лет, пока, наконец, не решилась обратиться за медицинской помощью.

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