«Сногсшибательно»: звезда «Дома-2» взбудоражила подписчиков сексуальной фигурой

Звезда «Дома-2» Милена Безбородова выложила на своей странице в Instagram пикантное фото. На снимке в откровенном купальнике она продемонстрировала сексуальную фигуру и новую пышную грудь.

«Хотим полететь в отпуск. Сделать себе и Леше подарок на наши дни рождения. У нас разница в них один месяц!» — подписала фото звезда скандальной телестройки, попросив посоветовать страну для отдыха.

Instagram @buff_tipsy

В комментариях Милене Безбородовой порекомендовали съездить в множество туристических стран. А два подписчика настоятельно посоветовали Дагестан и Забайкальский край.

А некоторых меньше интересовали ее планы на отдых. Они обратили внимание на сексуальную фигуру звезды «Дома-2».

«Очень красивая»;

«Миленочка, выглядишь сногсшибательно», — написали пользователи.

Отчасти прекрасный внешний вид Милены — заслуга пластических хирургов. В сентябре 2019 года Дни.ру писали, что Безбородова сделала пластическую операцию по увеличению груди до третьего размера. Возлюбленный Леша Безус отговаривал ее от пластики, но девушка все равно решилась на рискованный шаг.

Как сообщал 5-tv.ru возлюбленный Милены Безбородовой ранее стал предметом эротических фантазий Ольги Бузовой. Последняя в разговоре со звездой «Дома-2» назвала Безуса «животным» в постели и «маньячеллой».