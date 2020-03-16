Как оценили творчество группы Little Big в Германии

Российская группа Little Big имеет крайне высокие шансы на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение». Так считает журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.

Автор статьи отметил, что Little Big имеет множество фанатов в Европе. Особенно много поклонников у петербургской рейв-группы во Франции, Бельгии и Швейцарии. Это первая причина возможной победы коллектива на «Евровидении-2020».

Второй причиной Баллин назвал песню Uno. По его мнению, она может стать даже более заразительной, чем трек Skibidi. Клип на него вышел в октябре 2018 года и вызвал настоящую шумиху. Ролик набрал около 370 миллионов просмотров и стал вирусным.

Песня Uno не уступает Skibidi, считает немецкий журналист. Кроме того, для ее рекламы Little Big сознательно запустили флешмоб, побуждающий поклонников танцевать как участники группы.

«В интернете появились уже сотни более или менее оригинальных видео, на которых молодые люди двигают коленями под музыку Uno, стараясь при этом сделать максимально серьезное выражение лица», — цитирует автора URA.RU.

В заключение Баллин отметил, что решение России об отправке Little Big на «Евровидение» является «абсолютной сменой стиля». По его словам, раньше в стране крайне серьезно и с большим пафосом относились к песенному конкурсу. Теперь же российские музыканты продемонстрируют иронию и сатиру.

Как сообщал 5-tv.ru, в этом году «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах, если его не отменят из-за коронавируса нового типа. Лидер Little Big Илья Прусикин ранее назвал участие группы в конкурсе «приколом, вышедшим из-под контроля».