Лидер Little Big назвал участие группы в «Евровидении» случайностью и приколом

Группа Little Big из Санкт-Петербурга отобралась на международный конкурс «Евровидение» случайно. Об этом лидер коллектива Илья Прусикин сообщил в передаче Ивана Урганта, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Илья рассказал, что отправил заявку на участие в песенном состязании во второй раз. Первый был в прошлом году, однако тогда организаторы ничего не ответили.

«Второй раз ради смеха заявку отослали. И тут нас берут. Киркорова уже нет в оргкомитете, поэтому пришел ответ. Так получилось, что прикол вышел из-под контроля», — поделился «Ильич».

Прусикин признался, что доделывать песню Uno и снимать клип на нее участникам Little Big пришлось буквально за пять дней. Этот период Илья сравнил с «поездкой в ад».

«Песня у нас уже была, мы не писали ее к «Евровидению». Мы ее написали на отдыхе. Просто написали, хотели ее просто выпускать, а тут просто «Евровидение, и мы просто ее туда и отдали», — уточнил лидер Little Big.

Как сообщал 5-tv.ru, в этом году международный конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Ранее вокалисты Little Big назвали своих главных конкурентов на предстоящем конкурсе.