Путин провел встречу с председателем правления банка ВТБ Костиным

Крупнейшие российские банки продолжают стабильную работу. И даже планируют привлечь новых клиентов и увеличить прибыль. Об этом президенту сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Встреча прошла в Кремле.

«Мы сейчас, с начала этого года, приняли амбициозную программу, назвали „600 дней“, потому что мы за 20 месяцев планируем провести глобальную трансформацию нашего банка на принципиально новой цифровой основе, что создаст, конечно, дополнительный комфорт для наших клиентов», — сказал Андрей Костин.

На встрече обсуждался и вопрос ипотеки. Как подчеркнул Андрей Костин, за прошлый год банк увеличил объем выдачи кредитов на недвижимость на 20%.

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