Путин: Западные санкции помогли развитию российской экономики

Западные санкции, введенные в 2014 году, помогли воссоздать многие технологии и производства. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью информагентству ТАСС. По словам президента, экономические ограничения стоили нам 50 миллиардов долларов. Чтобы компенсировать их, и государству, и бизнесу пришлось перестроить работу. Импортозамещение позволило, к примеру, сделать прибыльными многие направления в сельском хозяйстве.

«Мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинины, по основным продуктам. Да, по овощам нужно еще поработать, по говядине надо поработать. Но мы это делаем. И никто не мог себе представить, что мы будем экспортировать на 25 миллиардов долларов, в прошлом году. В этом году, по-моему, 24 будет. Оружия мы продаем только на 15 миллиардов», — сказал президент РФ.

Помимо этого, контрсанкции, которые ввела Россия, позволили создать новые рабочие места. Владимир Путин подчеркнул: сейчас в стране самый низкий уровень безработицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом.