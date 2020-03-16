Путин: Западные санкции помогли развитию российской экономики
По словам президента, чтобы компенсировать экономические ограничения, стоившие стране 50 миллиардов долларов, государству и бизнесу пришлось перестроить работу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool; 5-tv.ru
Западные санкции, введенные в 2014 году, помогли воссоздать многие технологии и производства. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью информагентству ТАСС. По словам президента, экономические ограничения стоили нам 50 миллиардов долларов. Чтобы компенсировать их, и государству, и бизнесу пришлось перестроить работу. Импортозамещение позволило, к примеру, сделать прибыльными многие направления в сельском хозяйстве.
«Мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинины, по основным продуктам. Да, по овощам нужно еще поработать, по говядине надо поработать. Но мы это делаем. И никто не мог себе представить, что мы будем экспортировать на 25 миллиардов долларов, в прошлом году. В этом году, по-моему, 24 будет. Оружия мы продаем только на 15 миллиардов», — сказал президент РФ.
Помимо этого, контрсанкции, которые ввела Россия, позволили создать новые рабочие места. Владимир Путин подчеркнул: сейчас в стране самый низкий уровень безработицы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом.
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