Вернувшийся из рехаба Джиган гуляет с сыном — видео
Мать его детей Оксана Самойлова пока не комментирует возвращение мужа.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Рэпер Джиган, едва выписавшись из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной зависимости, уже гуляет с новорожденным сыном. Видео прогулки по Майами с маленьким Давидом он выложил в сторис Instagram.
Кроме того, трогательное фото с сынишкой он опубликовал на страничке. При этом в соцсетях его супруги, Оксаны Самойловой, по-прежнему тишина. Пару дней назад она сделала пост, в котором решила объясниться по поводу происходящего в ее семье. Модель поблагодарила всех за поддержку, а также заверила, что муж ни ее, ни детей не бил, вопреки слухам, которые распускали в прессе. Во-вторых, она признала, что не знает, как будет жить дальше после всего случившегося в ее семье.
«Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды», — резюмировала Оксана.
Разлад в семье рэпера и модели, которые недавно стали счастливыми родителями с четвертый раз, начался не так давно. Джиган выкалдывал видео, на которых ругается матом при детях, пьет в их присутствии алкоголь. Поговаривали даже, что Оксана подает на развод. Супруги искали выход, и в результате рэпер добровольно лег в рехаб на реабилитацию. Проведя там немногим больше недели, он вернулся. Судя по тому, что младший сын с ним, Оксана как минимум поддерживает отца своих детей.
Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Джиган вернулся домой после лечения в реабилитационной клинике.
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