Рэпер Джиган покинул клинику реабилитации

Рэпер Джиган, судя по всему, возвращается домой из реабилитационного центра. Певец выложил в сторис Instagram видео, на котором едет в машине в качестве пассажира.

Instagram @iamgeegun

Ранее в сети бушевал скандал вокруг звездной пары — рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. После рождения четвертого ребенка отец семейства ушел в загул. В соцсетях появлялись кадры, как он ругается матом при детях и пьет спиртное. Многие поклонники опасались, что пара находится практически на грани развода. Позже стало известно, что певца поместили в реабилитационный центр для борьбы с алкоголизмом. Как сообщает издание StarHit, восстановление влетело паре в копеечку — сутки лечения в такой клинике стоят около 200 тысяч.

Что же до супруги артиста, она пока никак не комментирует возвращение мужа. В последнем посте в Instagram она лишь опровергла слухи о том, что Джиган поднимал руку на нее и детей. Также Самойлова поблагодарила всех за поддержку и призналась, что не знает, что будет в ее личной жизни дальше.

Ранее в беседе с 5-tv.ru психолог рассказал, как Джигану и Оксане Самойловой спасти брак.