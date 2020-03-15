Рэпер Джиган покинул клинику реабилитации
Видео возвращения, предположительно, домой он поделился с подписчиками.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Рэпер Джиган, судя по всему, возвращается домой из реабилитационного центра. Певец выложил в сторис Instagram видео, на котором едет в машине в качестве пассажира.
Ранее в сети бушевал скандал вокруг звездной пары — рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. После рождения четвертого ребенка отец семейства ушел в загул. В соцсетях появлялись кадры, как он ругается матом при детях и пьет спиртное. Многие поклонники опасались, что пара находится практически на грани развода. Позже стало известно, что певца поместили в реабилитационный центр для борьбы с алкоголизмом. Как сообщает издание StarHit, восстановление влетело паре в копеечку — сутки лечения в такой клинике стоят около 200 тысяч.
Что же до супруги артиста, она пока никак не комментирует возвращение мужа. В последнем посте в Instagram она лишь опровергла слухи о том, что Джиган поднимал руку на нее и детей. Также Самойлова поблагодарила всех за поддержку и призналась, что не знает, что будет в ее личной жизни дальше.
Ранее в беседе с 5-tv.ru психолог рассказал, как Джигану и Оксане Самойловой спасти брак.
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