Бездомного в Москве ограбили на 750 тысяч рублей
Полиция приступила к поиску подозреваемых.
Фото: www.globallookpress.com / Vickie Flores
Неизвестные отобрали у бездомного сумку, в которой находились 750 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Неизвестные напали на мужчину и отобрали у него борсетку, в которой находилось 750 тысяч рублей. Сам мужчина представился как бездомный, он проживает в центре социальной адаптации в районе Люблино», — сказал собеседник агентства.
В полиции Москвы подтвердили факт нападения, отметив, что инцидент произошел вечером 15 марта на Иловайской улице.
«Установлено, что двое неизвестных подошли сзади к мужчине, вырвали у него из рук борсетку, в которой находились денежные средства в сумме 750 тысяч рублей, личные документы, после чего скрылись», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о грабеже. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии с бездомным в Москве — вооруженный ножом мужчина украл букет цветов за четыре тысячи рублей. Это произошло перед 8 Марта.
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