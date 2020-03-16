Бездомного в Москве ограбили на 750 тысяч рублей

Неизвестные отобрали у бездомного сумку, в которой находились 750 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные напали на мужчину и отобрали у него борсетку, в которой находилось 750 тысяч рублей. Сам мужчина представился как бездомный, он проживает в центре социальной адаптации в районе Люблино», — сказал собеседник агентства.

В полиции Москвы подтвердили факт нападения, отметив, что инцидент произошел вечером 15 марта на Иловайской улице.

«Установлено, что двое неизвестных подошли сзади к мужчине, вырвали у него из рук борсетку, в которой находились денежные средства в сумме 750 тысяч рублей, личные документы, после чего скрылись», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о грабеже. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом происшествии с бездомным в Москве — вооруженный ножом мужчина украл букет цветов за четыре тысячи рублей. Это произошло перед 8 Марта.