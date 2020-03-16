«Я с вами»: Волочкова в пиджаке на голое тело призвала не опускать руки

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Игорь Рязов
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По всей видимости, балерина имела в виду, что не нужно отчаиваться из-за коронавируса SARS-CoV-2.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова призвала россиян не отчаиваться из-за «происходящего», вероятно, имея в виду распространение коронавируса SARS-CoV-2. Пост в Instagram она сопроводила пикантной фотографией.

«Очень грустно наблюдать за происходящим… Давайте не будем опускать руки и впадать в панику и депрессию. Все наладится и будет хорошо. Всем моим человеческим участием, личным временем, физическими силами и душой я с вами», — подписала снимок Волочкова.

На снимке балерина запечатлена сидящей в белоснежном деловом костюме. Пиджак она надела на голое тело — глубокий вырез открывает вид на ее пышную грудь. Также внимание привлекает необычная прическа и кольца на пальцах знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ранее Анастасия Волочкова показала подписчикам изысканный ужин, дымящийся из-за сухого льда. Поклонники застращали знаменитость за такое видео на фоне недавно произошедшей трагедии в семье блогера Екатерины Диденко. Ее муж и несколько друзей погибли именно из-за сухого льда.

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