Подписчики застращали Волочкову из-за видео с сухим льдом

Анастасия Волочкова выложила в Instagram видео из ресторана, которым шокировала подписчиков. На нем во время изысканного ужина показан стол, дымящийся от сухого льда. Сама балерина за кадром восторгается зрелищем.

Поскольку в сети еще свежа память о трагедии в семье блогера Екатерины Диденко, муж которой и гости на дне рождения погибли именно из-за сухого льда, поклонники примы не разделили ее радости.

«Опять сухой лед, ждем видео из реанимации»

«Все живы?»

«Главное — туда не прыгать»

«Надеюсь без жертв, ох, уже этот сухой лед!»

«А это не опасно?» — беспокоились фанаты.

Об опасности сухого льда стало широко известно после банной вечеринки блогера Диденко, на которой в бассейн загрузили 25 килограммов вещества. Такая дозировка оказалась смертельной: при вступлении в реакцию с водой сухой лед выделяет углекислый газ, поэтому дышать в помещении стало нечем. Трое из компании погибли, среди них был муж виновницы торжества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Диденко так и не смогла сообщить дочери о смерти ее папы.