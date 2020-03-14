Подписчики застращали Волочкову из-за видео с сухим льдом
Балерина без опаски восхищалась дымным эффектом, который производит вещество.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова выложила в Instagram видео из ресторана, которым шокировала подписчиков. На нем во время изысканного ужина показан стол, дымящийся от сухого льда. Сама балерина за кадром восторгается зрелищем.
Поскольку в сети еще свежа память о трагедии в семье блогера Екатерины Диденко, муж которой и гости на дне рождения погибли именно из-за сухого льда, поклонники примы не разделили ее радости.
«Опять сухой лед, ждем видео из реанимации»
«Все живы?»
«Главное — туда не прыгать»
«Надеюсь без жертв, ох, уже этот сухой лед!»
«А это не опасно?» — беспокоились фанаты.
Об опасности сухого льда стало широко известно после банной вечеринки блогера Диденко, на которой в бассейн загрузили 25 килограммов вещества. Такая дозировка оказалась смертельной: при вступлении в реакцию с водой сухой лед выделяет углекислый газ, поэтому дышать в помещении стало нечем. Трое из компании погибли, среди них был муж виновницы торжества.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Диденко так и не смогла сообщить дочери о смерти ее папы.
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