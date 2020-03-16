«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости

Дженнифер Лопес продемонстрировала невероятно длинные ноги на фотосессии, посвященной запуску ее новой коллекции обуви. Снимки звезда выложила на своей странице в Insgagram.

«Я дома, надеюсь, что вы в безопасности. Вот кое-что, что, возможно, украсит ваш день… Я так горжусь тем, что запускаю свою новую коллекцию обуви», — написала J.Lo

На фотографиях 50-летняя актриса, певица и бизнес-леди предстает в трех разных образах. На первом снимке — Лопес с развивающимися длинными волосами в полупрозрачном черном с блестками наряде из сетки и таких же босоножках без пяток, на другом — в ярко желтом топе и зеленой кожаной юбке, а волосы небрежно собраны на затылке. На третьем фото звезда со строгой прической в «леопардовом» жакете, таких же трусах и босоножках такой же расцветки.

«Королева!»

«Божественная!»

«Ты — вдохновение!»

«Последние фотографии, которые она публикует, впечатляют!» — не устают восхищаться в комментариях поклонники J.Lo.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Дженнифер Лопес предстала на снимке в образе соблазнительной девушки-подростка.