«Горячая старшеклассница»: Дженнифер Лопес примерила молодежный образ

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес взбудоражила поклонников, опубликовав новое фото в Instagram. На снимке 50-летняя поп-дива предстала в образе соблазнительной девушки-подростка, которая слегка заигрывает глазами с фанатами.

Для съемки звезда примерила стильный и современный наряд: вязаный кардиган молочного цвета, голубые рваные джинсы и черный ремень с объемной пряжкой. Прическа светской львицы была также выполнена в соответствии с последними модными тенденциями. В качестве аксессуаров Джей Ло подобрала массивные серьги и кольца.

Образ был подобран настолько удачно, что от Лопес было просто невозможно отвести глаз. Очаровательный макияж знаменитости, ее чарующий шарм, потрясающий наряд и кокетливый взгляд — все это очень впечатлило пользователей. У большинства из них актриса вызвала ассоциации со старшеклассницей.

Instagram @jlo

«Горячая старшеклассница!»

«Школьница последних классов!»

«Сногсшибательная!»

«Невероятная!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес показала прелести своего тела крупным планом.