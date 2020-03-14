«Горячая старшеклассница»: Дженнифер Лопес примерила молодежный образ
Модный наряд поп-дива продемонстрировала на новом фото в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @jlo
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес взбудоражила поклонников, опубликовав новое фото в Instagram. На снимке 50-летняя поп-дива предстала в образе соблазнительной девушки-подростка, которая слегка заигрывает глазами с фанатами.
Для съемки звезда примерила стильный и современный наряд: вязаный кардиган молочного цвета, голубые рваные джинсы и черный ремень с объемной пряжкой. Прическа светской львицы была также выполнена в соответствии с последними модными тенденциями. В качестве аксессуаров Джей Ло подобрала массивные серьги и кольца.
Образ был подобран настолько удачно, что от Лопес было просто невозможно отвести глаз. Очаровательный макияж знаменитости, ее чарующий шарм, потрясающий наряд и кокетливый взгляд — все это очень впечатлило пользователей. У большинства из них актриса вызвала ассоциации со старшеклассницей.
«Горячая старшеклассница!»
«Школьница последних классов!»
«Сногсшибательная!»
«Невероятная!» — восхищались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес показала прелести своего тела крупным планом.
Нашли ошибку?