Сотрудники ЛАЭС станцевали под Little Big
Челлендж призван поддержать команду из Петербурга, которая будет представлять Россию на «Евровидении 2020».
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Фото, видео: РИА Новости
Сотрудники Ленинградской атомной станции поддержали группу Little Big. Они включились в челлендж и зажигательно сплясали под композицию UNO, с которой петербургские музыканты едут на «Евровидение».
Между тем, творчество группы Little Big оценили в Германии. По словам немецкиого журналиста Андре Баллина, отправка петербургской рейв-группы на конкурс — «абсолютная смена стиля» для России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Пухляш» из клипа Little Big выложил «грязный» бекстейдж со съемок UNO.
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