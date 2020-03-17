Сотрудники ЛАЭС станцевали под Little Big

Сотрудники Ленинградской атомной станции поддержали группу Little Big. Они включились в челлендж и зажигательно сплясали под композицию UNO, с которой петербургские музыканты едут на «Евровидение».

Между тем, творчество группы Little Big оценили в Германии. По словам немецкиого журналиста Андре Баллина, отправка петербургской рейв-группы на конкурс — «абсолютная смена стиля» для России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Пухляш» из клипа Little Big выложил «грязный» бекстейдж со съемок UNO.