«Пухляш» из клипа Little Big выложил «грязный» бекстейдж со съемок UNO

Бекстейдж клипа петербургской рейв-группы Little Big оказался не менее интересен, чем работа для «Евровидения». Кадрами со съемок UNO поделился Дмитрий Красилов, ныне известный как «пухляш в голубом».

Танцор разместил на своей странице в Instagram безумные и уморительные па, проделанные под фонограмму трека с вокалисткой Софьей Таюрской. Сам артист неслучайно назвал этот бекстейдж «грязным». Пляски и забавная вакханалия на съемочной площадке наполнены сексуальным подтекстом. «Пухляш» катается по полу, демонстрируя узнаваемые телодвижения с сексуальным подтекстом, а над ним в позе госпожи нависает девушка. За сутки видео набрало 82 тысячи просмотров.

Количество посмотревших клип UNO на Youtube тем временем превысило 23 миллиона человек. Как и другие ролики Little Big, видео стало вирусным в первые же сутки после опубликования. Как считают многие интернет-пользователи, большая заслуга в этом принадлежит Дмитрию Красилову, чей танец покорил тысячи людей. Актер проснулся звездой и стал героем многочисленных мемов. В сети уже появилась петиция, авторы которой настаивают, чтобы «пухляш» поехал на музыкальный конкурс вместе с группой.

«Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Little Big сняли клип к «Евровидению» за пять дней.