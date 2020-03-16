«Пухляш» из клипа Little Big выложил «грязный» бекстейдж со съемок UNO
Артист Дмитрий Красилов поделился безумным танцем, который остался за кадром видеоролика для «Евровидения».
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Фото, видео: Instagram @dimakrasilove
Бекстейдж клипа петербургской рейв-группы Little Big оказался не менее интересен, чем работа для «Евровидения». Кадрами со съемок UNO поделился Дмитрий Красилов, ныне известный как «пухляш в голубом».
Танцор разместил на своей странице в Instagram безумные и уморительные па, проделанные под фонограмму трека с вокалисткой Софьей Таюрской. Сам артист неслучайно назвал этот бекстейдж «грязным». Пляски и забавная вакханалия на съемочной площадке наполнены сексуальным подтекстом. «Пухляш» катается по полу, демонстрируя узнаваемые телодвижения с сексуальным подтекстом, а над ним в позе госпожи нависает девушка. За сутки видео набрало 82 тысячи просмотров.
Количество посмотревших клип UNO на Youtube тем временем превысило 23 миллиона человек. Как и другие ролики Little Big, видео стало вирусным в первые же сутки после опубликования. Как считают многие интернет-пользователи, большая заслуга в этом принадлежит Дмитрию Красилову, чей танец покорил тысячи людей. Актер проснулся звездой и стал героем многочисленных мемов. В сети уже появилась петиция, авторы которой настаивают, чтобы «пухляш» поехал на музыкальный конкурс вместе с группой.
«Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.
Ранее 5-tv.ru писал, что Little Big сняли клип к «Евровидению» за пять дней.
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