Названа дата запуска первой российской миссии на Луну

Институт космических исследований РАН анонсировал дату запуская первой в современной истории России лунной экспедиции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, старт первого за последние 45 лет отечественного аппарата на естественный спутник Земли намечен на 1 октября 2021 года.

«Название нашего аппарата „Луна-25“ продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», — подчеркнул Митрофанов.

Последняя — советская — межпланетная автоматическая станция «Луна-24» отправилась на Луну в 1976 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАСА со 2 марта начало принимать заявки от тех, кто желает стать астронавтом. Исследователи отправятся на Луну. Набор продлится до 31 марта.