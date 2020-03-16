Виторган и Нинидзе впервые подробно рассказали о своих отношениях
Максим и Нино прокомментировали слухи о своей скорой свадьбе.
Фото: Instagram @ninosha13
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе — одна из самых скрытных пар российского шоу-бизнеса. Об их романе стало известно летом 2019 года, однако подробности о своих отношениях влюбленные держали в секрете. Теперь же Максим и Нино решились на откровенный рассказ о начале своего романа и его нынешней стадии.
Нино рассказала, что познакомилась с Виторганом на дне рождения актрисы Аглаи Тарасовой. Сразу же после праздника актер улетел на съемки на Шпицберген, но они продолжили общаться с помощью мессенджеров.
«Какое-то время общались, а потом любовь к эпистолярному жанру соединила нас», — шутит Максим.
Некоторое время спустя журналисты начали названивать Нинидзе с просьбой прокомментировать ее новый роман. По словам девушки, она была к этому абсолютно не готова.
«Я не могла понять, почему чужие люди задают мне беспардонные вопросы, ведь то, что происходит между двумя людьми, принадлежит только им. Сначала резко реагировала, а потом просто перестала отвечать», — призналась она в интервью журналу HELLO!
Виторган и Нинидзе заявили, что пока не живут вместе. Они также развеяли слухи о скорой свадьбе, которые появились в феврале. Тогда Нинидзе опубликовала в соцсетях фото с кольцом на пальце, которое все приняли за помолвочное.
«Нино носит кольца на разных пальцах», — с юмором прокомментировал слухи Виторган.
Влюбленные добавили, что обожают путешествовать вместе. Например, в прошлом году они вместе были на Кипре.
«Мне комфортно путешествовать с Максимом, с ним я готова лететь в любое место. Он всегда точно знает, куда идти, и даже если все поворачивают направо, а Максим налево — я пойду за ним», — сказала Нинидзе.
В поездку Нино и Максим взяли детей от прошлых отношений. Виторган отметил, что его бывшая жена Ксения Собчак не возражала против его новой возлюбленной и не стала препятствовать ее общению с сыном Платоном.
«Никогда не было кухонных драм, всегда все друг с другом нормально общались. Надеюсь, так будет и впредь», — выразил надежду он.
Максим Виторган был женат на Ксении Собчак почти шесть лет. Они развелись в январе прошлого года. Вскоре он встретил Нино Нинидзе. Она на тот момент была замужем за актером Кириллом Плетневым. В мае 2019-го пара развелась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Нино Нинидзе изменила отношение ко Дню всех влюбленных после встречи с Максимом Виторганом.
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