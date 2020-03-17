«Не спешите скупать»: диетологи назвали опасные свойства гречки
Врачи рассказали, людям с какими особенностями не стоит злоупотреблять кашей из этой крупы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, igifoodstock.com, C. Heusler, CHROMORANGE / Bilderbox, digifoodstock.com
На фоне распространения коронавируса россияне начали запасаться долгохранящимися продуктами. Несмотря на заверение властей о том, что перебоев с продовольствием не будет, граждане закупают запасы круп, макарон и туалетной бумаги. Одним из продуктов, которые приобретают люди, оказалась гречка. Однако, как выяснили диетологи, торопиться с ее покупкой не стоит, пишут Дни.ру. Помимо полезных свойств крупа имеет и ряд недостатков.
Каша из гречки может вызывать недостаток микроэлементов в организме, что влечет за собой остеопороз и разрушение зубной эмали. Кроме того, крупа опасна для женщин старше 40-45 лет, так как ведет к недостаточному усвоению кальция. С осторожностью есть кашу из гречки стоит и тем, кто имеет проблемы с пищеварением: крупа может вызывать спазмы желудка и другие дискомфортные явления.
Исключить гречку из рациона следует аллергикам, а также ограничить ее употребление гипертоникам и людям, которые страдают от сахарного диабета. Не более раза в месяц крупу стоит есть беременным, людям с почечной недостаточностью и язвой желудка.
Гречка также широко известна как средство для похудения. Но диетологи предупреждают: питание исключительно этой кашей может наградить стройную красавицу целым букетом неприятных последствий, даже «убить» здоровье.
В целом же, резюмируют эксперты, гречневая каша несет в себе и полезные свойства, однако злоупотреблять ей, как и любыми другими продуктами, не рекомендуется.
Ранее 5-tv.ru писал, что диетологи назвали шесть вредных продуктов, которые ошибочно считаются полезными.
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