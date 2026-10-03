Плотная, упругая и лечебная: Роспотребнадзор объяснил, как выбрать капусту

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 31 0

Оказалось, что при соблюдении условий хранения она может оставаться свежей до полугода.

Как выбрать капусту

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Роспотребнадзор: капуста помогает поддерживать сердце, сосуды и кишечник

Капуста может положительно влиять на работу сердца и сосудов, печени, нервной системы и кишечника. Советы о пользе овоща и правилах его выбора дала пресс-служба Роспотребнадзора.

«Капуста — кладезь полезных для человека веществ. Она укрепляет здоровье сердца и сосудов, помогает держать давление в норме, снижает уровень „плохого“ холестерина, благотворно влияет на печень и регулирует кислотность желудочного сока», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что капуста содержит калий, кальций, фосфор, магний и аскорбиновую кислоту. При этом витамин C, по данным специалистов, сохраняется даже после термической обработки, при хранении и квашении.

Особое внимание Роспотребнадзор советует обратить на квашеную капусту. Она содержит молочную кислоту и полезные бактерии, которые положительно влияют на кишечник.

Как выбрать капусту?

При покупке важно осмотреть сам кочан. Он должен быть плотным и ровным, без трещин, темных точек и повреждений. Листья у свежей капусты упругие и гладкие.

Цвет овоща может быть от бледно- до ярко-зеленого. Если кочан мягкий и легко деформируется, значит, капуста может быть недозрелой. После приготовления такой овощ потеряет хруст и станет слишком мягким.

При правильном хранении свежая капуста способна сохранять свои свойства до шести месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал о пользе авокадо для здоровья глаз. Плод содержит лютеин, зеаксантин, витамины и полезные жиры, которые помогают поддерживать здоровье зрения и делают рацион более сбалансированным. При этом авокадо не может заменить лечение заболеваний глаз и регулярные осмотры у специалиста.

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