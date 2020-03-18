«Где грудь?» —фанаты поспорили о фигуре Рудовой
Девушка выложила фото в купальнике, но некоторые поклонники остались недовольны фасоном бикини звезды.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @rudovanata
Актриса Наталья Рудова поделилась с подписчиками своим фото к анонсу новой серии реалити-шоу «Место под солнцем», которое ведет на одном из телеканалов. Девушка предстала в купальнике на берегу моря.
«Это мое #МестоПодСолнцем! Сегодня новый день и новая серия нашего крутого реалити-шоу. Смотрите? Кто ваши любимчики, кроме меня, конечно?» — поинтересовалась ведущая.
Однако в этот день подписчики оказались не в восторге от откровений Рудовой. В комментариях они раскритиковали ее пляжный наряд, найдя его слишком тесным для девушки и искажающим ее прекрасную фигуру.
«Доска»;
«А грудь где?»
«Не давите грудь так сильно»;
«Купальник не жмет?» — писали недовольные фанаты.
Нашлись, конечно, и защитники ведущей, которые возразили своим оппонентам, указав на идеальную фигуру ведущей. Фолловеры уверены, что такое тело невозможно испортить никаким купальником.
«Так вот ты какая дева, вышедшая с пены морской!»
«Фигура — мечта», — хвалили звезду юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова в мини-платье с полуобнаженной грудью взбудоражила фанатов.
Нашли ошибку?