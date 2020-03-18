«Где грудь?» —фанаты поспорили о фигуре Рудовой

Актриса Наталья Рудова поделилась с подписчиками своим фото к анонсу новой серии реалити-шоу «Место под солнцем», которое ведет на одном из телеканалов. Девушка предстала в купальнике на берегу моря.

«Это мое #МестоПодСолнцем! Сегодня новый день и новая серия нашего крутого реалити-шоу. Смотрите? Кто ваши любимчики, кроме меня, конечно?» — поинтересовалась ведущая.

Однако в этот день подписчики оказались не в восторге от откровений Рудовой. В комментариях они раскритиковали ее пляжный наряд, найдя его слишком тесным для девушки и искажающим ее прекрасную фигуру.

«Доска»;

«А грудь где?»

«Не давите грудь так сильно»;

«Купальник не жмет?» — писали недовольные фанаты.

Нашлись, конечно, и защитники ведущей, которые возразили своим оппонентам, указав на идеальную фигуру ведущей. Фолловеры уверены, что такое тело невозможно испортить никаким купальником.

«Так вот ты какая дева, вышедшая с пены морской!»

«Фигура — мечта», — хвалили звезду юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова в мини-платье с полуобнаженной грудью взбудоражила фанатов.