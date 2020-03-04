«Нереальная»: Рудова в мини-платье с полуобнаженной грудью взбудоражила фанатов
Актриса сделала домашнее фото и рассказала подписчикам, как продвигается ее ремонт.
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Фото, видео: Instagram @rudovanata
Как настоящая актриса Наталья Рудова то и дело меняет образы, не переставая восхищать поклонников. Недавно, например, звезда опубликовала фото в Instagram, где предстала перед фанатами практически обнаженной. На снимке: Рудова позирует в сексуальном мини-платье цвета шампань с корсетом, едва прикрывающим пышную грудь.
Звезда посвятила пост ремонту и рассказала подписчикам о том, как «горе-строители» испоганили в квартире и пол, и стены, и дорогие вещи. Фолловеры Наталью, конечно, пожалели. Однако внимание обратили совсем не на отделку квартиры.
«Это куда вы в таком виде?»
«Ох, мне бы такие!»
«Нереальная, Наташа! Ну как можно быть такой красоткой!»
«Здесь прям „муа“ вышла! Белиссимо!»
«Ауууффф какая!» — не сдерживали эмоций подписчики.
Наталья Рудова уже рассказывала фанатам, что не ездит на курорты чаще, чем среднестатистические граждане, а всю себя посвящает работе и заботам по дому. Видимо, этот пост — еще одно наглядное тому доказательство.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как расслабляется Наталья Рудова на посиделках с подружками.
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