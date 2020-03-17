Вертолет Ми-8 с грузом горючего обстреляли в Коми

Неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего в республике Коми. По данным Следственного комитета РФ, воздушное судно следовало по маршруту Емва (Республика Коми) — Шиес (Архангельская область) для выгрузки горюче-смазочных материалов. Во время движения в его сторону, по предварительным данным, произвели не мене шести выстрелов, предположительно — картечью.

На боту находилось четыре человека. Никто из них не пострадал. Летательный аппарат успешно приземлился.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных третьей частью статьи 30, пунктом «а», «и» второй части статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и статьей 267.1 «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ми-8 — многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ имени Миля в начале 1960-х годов. Летательный аппарат входит в список самых массовых в истории авиации. Он применяется более чем в 50 странах мира для выполнения различных гражданских и военных задач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский вертолет Ми-8, зафрахтованный по контракту с ООН, обстреляли в Сомали.