Евро-2020 не будет: УЕФА перенес Чемпионат Европы
Главное европейское футбольное первенство должно было состояться будущим летом в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
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Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал
Из-за коронавируса Чемпионат Европы по футболу переносится на следующий год. Такое решение было принято во время видеоконференции УЕФА.
Главное европейское футбольное первенство должно было состояться будущим летом в 12 городах, в том числе в Петербурге. Теперь турнир пройдет с 11 июня по 11июля 2021 года.
Помимо трех матчей группового этапа Северной столице достался и один из четвертьфиналов. Часы, отчитывающие время до начала ЧЕ, еще не успели перевести. Они так и показывают 87 дней до старта, к которым если быть точным можно смело прибавлять год.
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