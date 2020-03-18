Евро-2020 не будет: УЕФА перенес Чемпионат Европы

Из-за коронавируса Чемпионат Европы по футболу переносится на следующий год. Такое решение было принято во время видеоконференции УЕФА.

Главное европейское футбольное первенство должно было состояться будущим летом в 12 городах, в том числе в Петербурге. Теперь турнир пройдет с 11 июня по 11июля 2021 года.

Помимо трех матчей группового этапа Северной столице достался и один из четвертьфиналов. Часы, отчитывающие время до начала ЧЕ, еще не успели перевести. Они так и показывают 87 дней до старта, к которым если быть точным можно смело прибавлять год.

Андрей Захаров пообщался с болельщиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Станислав Черчесов прокомментировал отмену Евро-2020.