«Как кадр из фильма»: Темникова выложила нежное фото в купальнике с пляжа
На снимке, опубликованном в Instagram, певица лежит на песке недалеко от кромки моря.
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Фото, видео: Instagram @lenatemnikovaofficial
Российская певица Елена Темникова порадовала подписчиков в Instagram «сочным» кадром, сделанным на морском побережье. На своей станице в соцсети поп-дива выложила обворожительный снимок, на котором загорает на песке в белоснежном купальнике, подчеркивающем изгибы ее сексуального тела и шоколадный загар.
Глядя на подпись артистки к кадру, фанаты предположили, что фото взято из архива.
«Где бы вы сейчас хотели оказаться?» — поинтересовалась светская львица. Сама она, вероятно, ответила на свой вопрос опубликованным снимком.
Пока одни делились в комментариях с Темниковой своими мечтами, другие — восторгались ее неповторимой красотой и упругим телом.
«Богиня!»
«Какая же вы красавица!»
«Как кадр из фильма!»
«Бомбическая», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Елена Темникова встретила 8 марта совсем не по-весеннему. Девушка прилетела на концерт в Якутск.
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