«Как кадр из фильма»: Темникова выложила нежное фото в купальнике с пляжа

Российская певица Елена Темникова порадовала подписчиков в Instagram «сочным» кадром, сделанным на морском побережье. На своей станице в соцсети поп-дива выложила обворожительный снимок, на котором загорает на песке в белоснежном купальнике, подчеркивающем изгибы ее сексуального тела и шоколадный загар.

Глядя на подпись артистки к кадру, фанаты предположили, что фото взято из архива.

«Где бы вы сейчас хотели оказаться?» — поинтересовалась светская львица. Сама она, вероятно, ответила на свой вопрос опубликованным снимком.

Пока одни делились в комментариях с Темниковой своими мечтами, другие — восторгались ее неповторимой красотой и упругим телом.

«Богиня!»

«Какая же вы красавица!»

«Как кадр из фильма!»

«Бомбическая», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Елена Темникова встретила 8 марта совсем не по-весеннему. Девушка прилетела на концерт в Якутск.