Сотрудники ФСБ разоблачили десять подпольных мастерских, который находились от Крыма до Дальнего Востока. В результате оперативных действий из незаконного оборота изъяты 193 единицы огнестрельного оружия и 200 килограммов взрывчатки.

Операция проводилась в 16 российских регионах.

ФСБ совместно с МВД России пресекли противоправную деятельность жителей республик Коми, Крым, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей. Этих граждан подозревают в изготовлении боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге задержали мигранта по подозрению в содействии терроризму.