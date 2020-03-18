Десять подпольных оружейных мастерских разоблачены от Крыма до Дальнего Востока — ФСБ

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Нюра Незванова
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В результате оперативной работы изъяты почти 200 единиц огнестрельного оружия и семь килограммов взрывчатых веществ.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ разоблачили десять подпольных мастерских, который находились от Крыма до Дальнего Востока. В результате оперативных действий из незаконного оборота изъяты 193 единицы огнестрельного оружия и 200 килограммов взрывчатки.

Операция проводилась в 16 российских регионах.

ФСБ совместно с МВД России пресекли противоправную деятельность жителей республик Коми, Крым, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей. Этих граждан подозревают в изготовлении боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге задержали мигранта по подозрению в содействии терроризму.

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