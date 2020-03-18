«Сад Памяти» к 75-летию Победы появится в России

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В рамках акции во всех регионах страны будет высажено 27 миллионов деревьев — в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

«Сад Памяти» к 75-летию Победы начали создавать в России. Более пяти тысяч саженцев высадят сегодня на юге страны. Организаторы — общественное движение «Волонтеры Победы». В акции принимает участие молодежь, люди приходят целыми семьями. Но почетные гости, конечно, ветераны. А в Крыму к акции присоединился народный артист Василий Лановой.

Когда позволит погода, акцию проведут во всех регионах России. Всего будет высажено 27 миллионов деревьев — в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Приморье принимает международную «Эстафету Памяти».

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