Фанаты Little Big поддержат группу флешмобами после отмены «Евровидения»

Поклонники группы Little Big очень расстроены отменой «Евровидения» из-за коронавируса. Им не совсем ясна позиция организаторов конкурса, которые могли бы провести мероприятие без зрителей в виду пандемии, заявила 5-tv.ru участница клипов Little Big Татьяна Андриянова.

«Здравствуйте! „Евровидение“ перенесли на следующий год из-за коронавируса. Очень печальная новость, так как Little Big занимал лидирующие позиции, и мы, и поклонники очень ждали их выступления. По всей стране прошли флешмобы, и в Питере тоже будет 22 марта флешмоб в поддержку Little Big. Ну, теперь уже, чтобы они не очень переживали на этот счет. Мы рассчитываем, что, если в следующем году они соберутся и поедут, то мы будем всячески их поддерживать. Непонятна позиция организаторов, ведь можно было провести это „Евровидение“ без зрителей, как это многие сейчас делают. Очень жаль, что они выбрали такую позицию. Спасибо», — сказала Андриянова.

Ранее стало известно об отмене конкурса «Евровидение-2020» из-за коронавируса. Власти Нидерландов, страны, принимающей конкурс в этом году, приняли такое решение, несмотря на то, что это первый случай отмены состязания за всю историю его существования. Как писал 5-tv.ru, продюсер Игорь Матвиенко заявил, что страна могла бы найти способ не лишать зрителей шоу в этот непростой для всего мира период.