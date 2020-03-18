Матвиенко предложил компромиссный вариант «Евровидения-2020»

Отмена «Евровидения-2020» из-за пандемии коронавируса была ожидаемой, однако власти Нидерландов, принимающих конкурс в этом году, могли найти компромиссный вариант его проведения. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Он подчеркнул, что в этот непростой период карантина люди особенно нуждаются в зрелищах.

«С одной стороны, конечно, любое зрелище для людей, которые сидят дома, находятся в изоляции, наверное, это неплохо, чтобы поднимать настроение. Потому что сейчас такая общая мировая депрессия наступила. Наверное, поэтому можно было придумать конкурс без зрителей. Я вообще не понимаю, почему нельзя было выставить конкурс видеороликов в интернете. Это было бы нормально», — сказал Матвиенко.

При этом ответить на вопрос, придется ли российским конкурсантам Little Big писать новый трек для конкурса в следующем году, продюсер однозначно не смог. По его мнению, если «Евровидение» будет проводиться когда-либо еще, следует придумать новые правила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Евровидение» отменили впервые за всю историю существования конкурса.