Конкурс «Евровидение» отменен впервые в истории

Конкурс «Евровидение -2020» решили отменить. Организаторы приняли данное решение, дабы избежать распространения коронавируса.

Сообщение об этом появилось на официальной страничке международного песенного конкурса в Twitter.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF