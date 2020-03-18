Конкурс «Евровидение» отменен впервые в истории

Конкурс «Евровидение -2020» решили отменить. Организаторы приняли данное решение, дабы избежать распространения коронавируса.

Сообщение об этом появилось на официальной страничке международного песенного конкурса в Twitter.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

«С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса песни „Евровидение-2020“ в Роттердаме», — - говорится в сообщении организаторов «За последние несколько недель мы исследовали множество альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс песни „Евровидение“. Однако неопределенность, возникшая в результате распространения COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение о том, что невозможно провести мероприятие, как планировалось», — заявили организаторы

На конкурсе в Роттердаме Россию должна была представлять группа Little Big. Многие эксперты, в том числе и западные пророчили ей успех на этом конкурсе.

Сообщается, что мероприятие планируют провести в 2021 году.

Ранее конкурс, за время его существования, никогда не отменяли.