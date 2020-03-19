🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 19 марта, убывающая луна в Водолее поможет тем, кто отважится на изменения в своей жизни. Некоторым, наоборот, лучше посвятить свое время долгожданному отдыху.

♈ Овен

Оцените свои результаты, Овны. Вы хотите изменений в жизни, но ваши действия не согласуются с данным намерением. Чему вы сопротивляетесь и откуда эти страх? Сейчас самое время заглянуть внутрь себя и найти ответы. Поверьте, что сможете справиться со всеми трудностями. Успех гарантирован только тем, у кого есть мужество.

Космический совет: сделайте что-нибудь для исполнения своих желаний.

♉ Телец

Мы настолько одержимы вопросами «как» и «почему», что совершенно забыли о «что». Перестаньте беспокоиться о подробностях и просто сделайте первый шаг. Мельчайшие детали могут быть проработаны в процессе. Прислушайтесь сегодня к интуиции, а не логике. Однако не спешите рассказывать всем о своих начинаниях. Тогда мнения других людей не заставят вас усомниться в своих планах.

Космический совет: поверьте в свои силы и начните новый проект.

♊ Близнецы

Проанализируйте свои желания, Близнецы. Откуда они берутся? Может ли быть, что вы слишком сильно хотите удержать что-то знакомое? Уже известные вещи не внушают страха, но они также является синонимом застоя. Внесите немного изменений, чтобы появилось нечто новое. Смиритесь, что вам придется иметь дело с неизвестностью в течение какого-то времени. Это продлится недолго, зато у вас появятся новые возможности.

Космический совет: отпустите старое и внесите в свою жизнь немного изменений.

♋ Рак

Мы все хотим комфорта время от времени, и это нормально. Позвольте себе отдохнуть от внешнего мира в безопасной зоне, где вы можете снять маску и быть тем, кто вы есть. Все вокруг прославляют высокую продуктивность, забывая о важности восстановления. Учитывая потрясения, которые вы испытали в последнее время, вашему телу и разуму нужно время на отдых.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть от внешнего мира.

♌ Лев

Количество времени, которое вы потратили на решение чужих проблем, намекает на необходимость переключиться на себя. Обратите внимание на дела, которые давно требуют вашего внимания. Возможно, вам стоит пересмотреть свои планы, поскольку часть из них безнадежно устарела. Помните, что только отпустив устаревший сценарий, вы сможете освободить место для нового.

Космический совет: пришло время заняться своими проблемами.

♍ Дева

Отключите на время свою эмпатию. Вы не сможете помочь другим, если полностью исчерпали запас горючего. Хороший способ заправиться — физически отдалиться от всех. Примите долгую ванну с эфирными маслами и свечами. Лежа в теплой воде, подумайте о чем-то, что принадлежит только вам. Это поможет вам восстановить связь с утраченным чувством радости.

Космический совет: отдохните в одиночестве.

♎ Весы

В своем бестселлере «Большая магия» Элизабет Гилберт написала: «Центральный вопрос, на котором основывается все творчество: есть ли у вас смелость выявить сокровища, скрытые внутри вас?» Весы, ожидайте значительного поворота в том, что касается вашего творческого пути. Вы готовитесь открыть что-то новое внутри себя. Помните, процесс создания требует времени и энергии. Держите место в голове свободным для новых идей.

Космический совет: приготовьтесь к рождению новых идей.

♏ Скорпион

Итак, вы сделали этот смелый шаг, Скорпионы! Не нужно корить себя за него. Вы на правильном пути, и скоро получите подтверждение этого. Не отводите глаза от открывающихся новых дорог. В такое время лучше всего доверять своей интуиции. Тем, кто не решился на перемены, нужно вернуть себе силы и веру в себя. Помните, единственное, чего вам нужно бояться, — это ваш страх.

Космический совет: наберитесь мужества для новых свершений.

♐ Стрелец

Иногда мы настолько зациклены на своем плане, что не видим ничего вокруг. Доверьтесь Вселенной, Стрельцы. Не игнорируйте информацию о новых возможностях, даже если они являются вам в незнакомой форме. Если дела идут не так, как вы предполагали, это происходит потому, что они должны стать лучше. Помните, путь к успеху пролегает через неудачи.

Космический совет: не упустите новые возможности.

♑ Козерог

Иногда мы становимся настолько одержимыми нашими желаниями, что начинаем верить, будто из лабиринта есть только один выход. Но что, если ваше видение — причина, по которой вы чувствуете себя ограниченными, Козероги? Путь наименьшего сопротивления может пролить свет на вещи, которые вы упускаете из виду. Просто сбавьте темп и оглядитесь по сторонам — новый ракурс может сделать все гораздо проще.

Космический совет: сбавьте темп и оглядитесь по сторонам.

♒ Водолей

Все мы не сразу принимаем изменения, но что, если эти изменения согласуются с нашим наивысшим благом? Используйте этот период самоизоляции, чтобы заглянуть внутрь себя и все обдумать. Может быть, появилась необходимость пересмотреть свои привычки? Сейчас хорошее время для того, чтобы начать новый образ жизни. Поверьте, что вы возрождаетесь прямо сейчас.

Космический совет: пересмотрите свои привычки.

♊ Рыбы

Путешествие не закончилось. На самом деле, вы только его начали. Переход от хаоса к космосу идет своим чередом, Рыбы. Не сомневайтесь в миссии, которую вы на себя возложили. Позвольте себе сделать прыжок веры. Помните, никто точно не знает, как будет лучше. Не нужно беспокоиться о том, как и почему. «Один шаг за раз» — это формула, которая поможет вам найти свой путь.

Космический совет: поверьте в свои силы пройти этот путь.

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