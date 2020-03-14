Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта

Представителей всех знаков зодиака ожидает вполне позитивная неделя. Основными качествами будут энергичность, настойчивость, напористость, стремление двигаться к цели. Неделя также хороша для творчества, созерцания красоты и улучшения личных отношений. Единственной проблемой может стать конфликт между старым и новым. Между надежностью и консервативностью с одной стороны и новыми находками, открытиями — с другой.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается непростой и конфликтный период. Однако уже подходит к концу. Вполне возможно, что к этому времени в вас накопились раздражение или гнев. Несколько рассеять эти неприятные эмоции помогут интенсивные физические нагрузки. Однако, не переусердствуйте, чтобы не случилось переутомление или травма.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается благоприятный период. Вам по-прежнему помогают настойчивость, энергичность и другие качества, способствующие успеху. Также на предстоящей неделе к ним добавится особая склонность к неге, удовольствиям и красоте. Период особенно благоприятен для личных отношений. Вам легко будет завязывать и поддерживать знакомства, улучшить существующие отношения.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов могут смеяться периоды хандры и излишней, неуправляемой энергичности. В первом случае вам хочется взять свою жизнь под контроль, но есть ощущение, что это не получается. Во втором случае вам хочется махнуть на все рукой, зажигать и веселиться. На предстоящей неделе лучше отдать предпочтение второму варианту: энергичному веселью.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоящая неделя поможет пережить мягкие и глубокие чувства. Особенно это будет касаться личных отношений: вы склонны к лирическим и романтическим переживаниям, нуждаетесь в поддерживающем вас партнере. Мыслительная активность будет проходить не так гладко. Поэтому лучше отдать предпочтение чувствам.

Лев — гороскоп на неделю

Львы почувствуют за собой нехватку чувства такта, способности идти на компромисс и умения сглаживать острые углы. С другой стороны в вас может проявиться излишняя склонность к авантюрным удовольствиям, в том числе в любовной сфере. Не следует слишком поддаваться этим соблазном. Неделя не благоприятна для романтических утех.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит очень благоприятный период в личной жизни. Ваше сердце значительно смягчится, и вам станет легче принимать людей, даже несмотря на их недостатки. Попробуйте завязать новые отношения или улучшить существующие. Также на следующей неделе постарайтесь не относиться к себе слишком строго.

Весы — гороскоп на неделю

Весам с трудом удается найти баланс между теплотой в отношениях и чувством такта, между мышлением и эмоциями. На предстоящей неделе вам может быть сложно сосредоточиться, понять что-то или принять какое-то решение. А также сложно привести в порядок свою чувственную сферу, эмоции. Неделя для вас не самая благоприятная.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов главная особенность недели — это перевозбуждение сексуальной сферы и эмоциональная неудовлетворенность. Вам может быть сложно обрести внутренний покой и равновесие. Постарайтесь не обвинять в этом окружающих, они, как правило, будут не виноваты в вашем состоянии. Попробуйте установить внутренний контроль самостоятельно. Такая возможность у вас тоже будет.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на предстоящей неделе захочется стряхнуть с себя груз забот и обязанностей. Они как будто начинают давить на вас, ограничивать вашу свободу, причинять неудобства. Однако, если вы попробуете провести неделю легко и беззаботно, в приключениях и удовольствиях, из этого тоже выйдет мало хорошего. Лучше всего будет проявить умеренные контроль и твердость.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя очень благоприятствует в плане личной жизни. Вас посетят мягкость и обаяние, желание близости и положительных эмоций. Для всего этого предоставятся возможности. Вам следует сосредоточиться на личной жизни, романтических отношениях или просто побаловать себя.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя принесет сложности в личной жизни. К вашей обычной несговорчивости добавятся эмоциональные перепады, которые будут сложно совместимы с близкими личными отношениями. Возможные разрывы или периоды отчуждения в личной сфере.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам неделя исключительно благоприятствует в плане любви и творчества. Вам удастся улучшить имеющиеся отношения и возможно вывести их на новый уровень. Либо завязать новые знакомства или романтические отношения.

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