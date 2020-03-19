Уникальный музей «Дорога жизни» оказался на грани закрытия

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Власти Ленинградской области взяли ситуацию под свой контроль.

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Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

В Ленинградской области решается судьба уникального музея «Дорога жизни». Он посвящен маршруту, спасшему тысячи жизней в годы Великой Отечественной войны, и создан самими ветеранами ледовой трассы.

Этот поистине «народный» музей находится в здании деревенской школы, где когда-то был штаб. Но из-за бюрократических проблем экспозиция оказалась на грани закрытия. Власти Ленинградской области взяли ситуацию под свой контроль.

Подробности в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об акции по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны, стартовавшей в Санкт-Петербурге. Все материалы разместят в музее «Дорога памяти» в Подмосковье.

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