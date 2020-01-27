Накануне Дня снятия блокады в Петербурге стартовала акция по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны. Родственникам ветеранов предлагают передать их фотографии, письма с фронта, наградные данные. Всех желающих поделиться уникальными материалами встречали в Музее артиллерии и Центральном военно-морском музее — там родным фронтовиков помогали сделать копии и электронные версии документов. Передать данные можно также в любое удобное время в военных комиссариатах Петербурга и Ленобласти. Все материалы разместят в музее «Дорога памяти» в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ветераны поделились воспоминаниями о жизни в нечеловеческих условиях в блокаду.