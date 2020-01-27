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  4. В Петербурге стартовала акция по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны

В Петербурге стартовала акция по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны

, 8:46 Эфирная новость 17

27 января отмечается 76-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Фото, видео: ТАСС / Мазелев Рафаил; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 53

Накануне Дня снятия блокады в Петербурге стартовала акция по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны. Родственникам ветеранов предлагают передать их фотографии, письма с фронта, наградные данные. Всех желающих поделиться уникальными материалами встречали в Музее артиллерии и Центральном военно-морском музее — там родным фронтовиков помогали сделать копии и электронные версии документов. Передать данные можно также в любое удобное время в военных комиссариатах Петербурга и Ленобласти. Все материалы разместят в музее «Дорога памяти» в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ветераны поделились воспоминаниями о жизни в нечеловеческих условиях в блокаду.

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