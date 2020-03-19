«Горячее» фото: Кети Топурия продемонстрировала божественную фигуру в бикини

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Карина Бернтгольц
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Солистка группы «А’Студио» опубликовала в сторис соблазнительное фото в купальнике.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия вскружила голову фанатам новым очаровательным сником. В сторис на своей странице в Instagram певица опубликовала соблазнительную фотографию в бикини черного цвета.

В кадре звезда позирует, слегка приподняв одну руку — так внимание подписчиков еще больше приковывается к ее тонкой талии и выраженному прессу. Откровенный купальник выгодно подчеркивает все изгибы тела знаменитости и акцентирует внимание на самых привлекательных местах.

Пышная грудь, стройные ножки, плоский живот — пользователи не могли от Топурии оторвать глаз. Также нельзя было не обратить внимания на идеальный шоколадный загар светской львицы, который ровно лег на ее кожу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что что поклонники Кети Топурии заметили скрытые намеки на то, что звезда находится в положении.

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