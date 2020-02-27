«Наконец-то!»: Фанаты поздравляют Кети Топурию с беременностью
В новой публикации певицы поклонники заметили скрытые намеки на то, что звезда находится в положении.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые не подходят друг другу, но счастливы вместе
Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия дала фанатам повод думать о своей беременности. В Instagram поп-дива опубликовала фотографию, на которой ее живот прикрыт подушкой, а в подписи к публикации поставлен недвусмысленный эмодзи с цыпленком, вылупляющимся из яйца.
Как отмечает Teleprogramma.pro, поклонники певицы восприняли смайлик как символ рождения и начали поздравлять светскую львицу со скорым пополнением в семействе. Исходя из поста, пользователи заключили, что Топурия находится в положении и не стремится скрыть это от общественности.
«Красивая беременяшка, поздравляю!»
«Наконец-то!»
«Милая беременяшка!»
«Только что прочла, что Вы на седьмом месяце беременности сейчас и готовитесь к свадьбе в начале лета! Честно, я за Вас очень рада! Дай Бог Вам всего самого доброго и светлого!» — желали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации СМИ, Кети Топурия якобы находится на седьмом месяце беременности.
Нашли ошибку?