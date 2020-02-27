«Наконец-то!»: Фанаты поздравляют Кети Топурию с беременностью

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия дала фанатам повод думать о своей беременности. В Instagram поп-дива опубликовала фотографию, на которой ее живот прикрыт подушкой, а в подписи к публикации поставлен недвусмысленный эмодзи с цыпленком, вылупляющимся из яйца.

Instagram @keti_one_official

Как отмечает Teleprogramma.pro, поклонники певицы восприняли смайлик как символ рождения и начали поздравлять светскую львицу со скорым пополнением в семействе. Исходя из поста, пользователи заключили, что Топурия находится в положении и не стремится скрыть это от общественности.

«Красивая беременяшка, поздравляю!»

«Наконец-то!»

«Милая беременяшка!»

«Только что прочла, что Вы на седьмом месяце беременности сейчас и готовитесь к свадьбе в начале лета! Честно, я за Вас очень рада! Дай Бог Вам всего самого доброго и светлого!» — желали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации СМИ, Кети Топурия якобы находится на седьмом месяце беременности.