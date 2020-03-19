«Высокая социальная ответственность»: сын Никаса Сафронова о реакции Little Big на отмену «Евровидения»
Лука Сафронов-Затравкин считает, что музыкальный коллектив обладает «высокой социальной ответственностью» и обязательно выиграет в следующем году.
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Фото, видео: Instagram @littlebigband
Сын популярного художника Никаса Сафронова 30-летний Лука Сафронов-Затравкин рассказал о своем отношении к петербургской группе Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2020». К сожалению, музыкальный фестиваль перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.
По словам Луки Сафронова-Затравкина, Little Big определенно «выигрышная» группа, так как их песню поют уже во всем мире. По его мнению, музыкальный коллектив обязательно одержит победу на фестивале в следующем году.
«Мы можем это видеть по просмотрам на YouTube, по их ротации во всем мире, по их зажигательному танцу, который начинают повторять флешмобом люди по всему миру. И то, что они поддержали отмену конкурса, говорит об их высокой социальной ответственности», — утверждает Сафронов-Затравкин.
Сын Никаса Сафронова уверен, что в нынешней нестабильной ситуации обществу поможет хорошая музыка. Он призвал исполнителей объединиться, чтобы подарить человечеству новые произведения, и не отчаиваться из-за отмены «Евровидения-2020».
«Будучи победителем 16 международных конкурсов я знаю, о чем говорю. Музыкант в отличие от спортсменов не ставит рекордов, не соревнуется в технике. Он делится своими чувствами, старается сеять что-то доброе в своем слушателе. Сегодня все музыканты должны объединиться, создавая новые шедевры. Ведь только это способно остановить человека, который судорожно набирает пакеты с гречкой», — заявил наследник живописца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Никаса Сафронова рассказал об отношениях с 65-летней Орнеллой Мути.
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