«Высокая социальная ответственность»: сын Никаса Сафронова о реакции Little Big на отмену «Евровидения»

Сын популярного художника Никаса Сафронова 30-летний Лука Сафронов-Затравкин рассказал о своем отношении к петербургской группе Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2020». К сожалению, музыкальный фестиваль перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам Луки Сафронова-Затравкина, Little Big определенно «выигрышная» группа, так как их песню поют уже во всем мире. По его мнению, музыкальный коллектив обязательно одержит победу на фестивале в следующем году.

«Мы можем это видеть по просмотрам на YouTube, по их ротации во всем мире, по их зажигательному танцу, который начинают повторять флешмобом люди по всему миру. И то, что они поддержали отмену конкурса, говорит об их высокой социальной ответственности», — утверждает Сафронов-Затравкин.

Сын Никаса Сафронова уверен, что в нынешней нестабильной ситуации обществу поможет хорошая музыка. Он призвал исполнителей объединиться, чтобы подарить человечеству новые произведения, и не отчаиваться из-за отмены «Евровидения-2020».

«Будучи победителем 16 международных конкурсов я знаю, о чем говорю. Музыкант в отличие от спортсменов не ставит рекордов, не соревнуется в технике. Он делится своими чувствами, старается сеять что-то доброе в своем слушателе. Сегодня все музыканты должны объединиться, создавая новые шедевры. Ведь только это способно остановить человека, который судорожно набирает пакеты с гречкой», — заявил наследник живописца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Никаса Сафронова рассказал об отношениях с 65-летней Орнеллой Мути.