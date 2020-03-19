Правительство и Центробанк РФ расширяют меры поддержки курса рубля

Правительство совместно с Центральным банком будет принимать новые шаги для стабилизации ситуации на валютном рынке. Чтобы поддержать рубль, Банк России начал дополнительные продажи валюты на внутреннем рынке. А Минфин досрочно зачислил в Фонд национального благосостояния валюту, приобретенную еще в прошлом году.

Рубль после вчерашнего обвала сегодня растет к доллару и евро — на фоне коррекции цен на нефть и поддержки рынков со стороны ведущих центробанков мира. Доллар сейчас стоит примерно 79 рублей, евро — 86. Нефть торгуется на уровне 27 долларов за баррель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минфин начал продавать валюту из Фонда национального благосостояния.