Елена Ваенга привела в смятение поклонников, неожиданно сообщив на своей странице в Instagram о прибавлении в семействе.

«Ура! В нашей семье прибавление!» — похвасталась певица, опубликовав картинку с аистом, несущим младенца.

Однако кто именно родил, и мальчик это или девочка, артистка рассказывать не стала, оставив публику в полном недоумении. Впрочем, и без этого фанаты Ваенги сочли новость прекрасным поводом для радости и активно поздравляют Елену, попутно пытаясь разузнать подробности и построить предположения.

Instagram @vaengaofficial

«Ураа! Радуемся! Кого поздравлять?»

«Так… так… так… мы чего-то не знали? Или ты опять как с Ванюшей ходила с невидимым животом?»

«Вот это интрига! В любом случае, поздравляю!»

«Танюшу поздравляем?»

«Елену поздравляем! Она родила дочечку!» — обмениваются информацией пользователи.

Известно, что у 43-летней Ваенги уже есть семилетний сын Иван. А еще у нее есть младшая сестра Татьяна. К слову, Елена Ваенга любит интриговать поклонников. Пару лет назад, как сообщал 5-tv.tu, она озадачила всех странными видеороликами из больницы