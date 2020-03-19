«Вот это интрига!» — Елена Ваенга похвасталась прибавлением в семействе
Кто именно родился и у кого, певица не уточнила.
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Фото, видео: Instagram @vaengaofficial
Елена Ваенга привела в смятение поклонников, неожиданно сообщив на своей странице в Instagram о прибавлении в семействе.
«Ура! В нашей семье прибавление!» — похвасталась певица, опубликовав картинку с аистом, несущим младенца.
Однако кто именно родил, и мальчик это или девочка, артистка рассказывать не стала, оставив публику в полном недоумении. Впрочем, и без этого фанаты Ваенги сочли новость прекрасным поводом для радости и активно поздравляют Елену, попутно пытаясь разузнать подробности и построить предположения.
«Ураа! Радуемся! Кого поздравлять?»
«Так… так… так… мы чего-то не знали? Или ты опять как с Ванюшей ходила с невидимым животом?»
«Вот это интрига! В любом случае, поздравляю!»
«Танюшу поздравляем?»
«Елену поздравляем! Она родила дочечку!» — обмениваются информацией пользователи.
Известно, что у 43-летней Ваенги уже есть семилетний сын Иван. А еще у нее есть младшая сестра Татьяна. К слову, Елена Ваенга любит интриговать поклонников. Пару лет назад, как сообщал 5-tv.tu, она озадачила всех странными видеороликами из больницы
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