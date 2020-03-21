Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта

Все знаки зодиака на грядущей неделе почувствуют заряд положительной энергии. Благоприятное время для решения любовных вопросов, творчества и созерцания красоты.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов на предстоящей неделе ожидается приток сил. Закончился негативный и конфликтный для вас период. Предстоящий — принесет больше осознанности, способности сконцентрироваться на целях и достичь их. Также у Овнов начались дни рождения, и это подходящий момент сесть и осмыслить то, что было сделано в прошлом году и то, на что можно замахнуться в предстоящем.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается период, связанный с любовью, удовольствиями, красотой. Продолжайте положительные изменения в личной жизни. А также привнесите в свою жизнь побольше красоты: займитесь творчеством или украсьте то место, где вы живете или проводите много времени.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам лучше всего провести неделю в творческом полете. Дать волю воображению, эмоциям, созидательному потенциалу. Отпустите свою фантазию, и вы увидите, что вам нужно будет сделать, и что вызывает вдохновение и энтузиазм. Этим и займитесь. Иначе вы рискуете скатиться в депрессию.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя будет благоприятна прежде всего в сфере личной жизни. Чувства и эмоции могут переполнять вас, поделитесь ими с ближними, найдите как еще вы можете выразить их. Возможно это будет творчество или свидание с любимым человеком.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается период, связанный с возбуждением чувств и неумением их правильно выразить. Это может проявиться в бестактности, перепадах настроения, конфликтах с окружающими. Желательно не устраивать выяснения отношений с любимыми — это не принесет удовлетворения ни одной из сторон.

Дева — гороскоп на неделю

Девы могут воспользоваться продолжающимся периодом позитива в личной жизни. Посмотрите вокруг себя — возможно вы не замечаете своего будущего избранника. Постарайтесь отнестись к окружающим непредвзято и без ожиданий. Это поможет создать счастье в личной жизни. Если вы уже в отношениях, уделите им особое внимание. Неделя благоприятствует тому, чтобы улучшить их и вывести на новый уровень.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов на предстоящей неделе могут случаться спонтанные знакомства и завязываться отношения. В целом они будут легкими и приятными, но вряд ли приведут к серьезному продолжению. Неделя также хороша для творчества и созидания красоты вокруг вас.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов перевозбуждение чувств может выливаться в неожиданные любовные приключения. В целом неделя не благоприятна для выстраивания глубоких доверительных отношений. Эмоциональные перепады не будут способствовать взаимопониманию. Так что какие-то действия или обсуждения в этой сфере лучше отложить. Однако неделя может быть хороша для творчества и физической активности.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на предстоящей неделе будут чувствовать необычную сдержанность и повышенную ответственность. В какой-то мере это может быть полезно, так как позволит вам вспомнить данные ранее обещания и попытаться их исполнить. С точки зрения внутреннего состояния период может быть не очень приятным, порождать скуку и даже опустошенность.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов продолжается период любви и удовольствий. Хорошо будет побаловать себя, а полученные позитивные эмоции направить на любимого человека. Посетите вместе какое-нибудь приятное мероприятия или сходите на свидание.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев ожидают неприятности в личной жизни. Оказываемое вам внимание кажется неуместным, а сами вы не можете вовремя проявить ласку и нежность. Такая ситуация может приводить к непониманию в личных отношениях и некоторому отчуждению.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам неделя благоприятствует в любви и творчестве. Период особо позитивен для того, чтобы вы могли раскрыться и подарить свое душевное тепло близкому человеку. Уделите внимание личным отношениям.

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