Бизнесмен Пригожин просит генпрокурора США возбудить уголовное дело в отношении Барака Обамы

Бизнесмен Евгений Пригожин просит генерального прокурора США возбудить уголовное дело в отношении Барака Обамы и других представителей государственного аппарата из-за незаконного преследования его компании «Конкорд». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Также предприниматель настаивает на том, чтобы американский генпрокурор возобновил расследование дела в отношении «Конкорда» или признал, что компании невиновна во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

«Настоящим письмом требую возбудить уголовные дела в отношении группы неустановленных лиц, в число которых входит бывший Президент США Барак Обама, высшие должностные лица Министерства юстиции США, члены Конгресса и Сената, а также бывшие и действующие сотрудники Государственного департамента США», — цитата из обращения Пригожина.

16 марта американский суд принял решение закрыть дело о вмешательстве в выборы против российской компании «Конкорд». Власти США пришли к выводу, что преследование «более нецелесообразно».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин сообщил о намерении подать иск против США на сумму 50 миллиардов долларов за незаконное преследование и санкции.