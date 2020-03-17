Бизнесмен Пригожин подаст иск против США на 50 миллиардов долларов

Директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин сообщил о намерении подать иск против США на сумму 50 миллиардов долларов за незаконное преследование и санкции. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В течение двух лет „Конкорд“ незаконно обвинялся во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Правительство США делало все возможное, чтобы обвинить „Конкорд“ в нарушении законодательства США. В том числе отказывалось предоставлять доказательства, фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства», — приводятся в сообщении слова Пригожина.

Там же отмечается, что открытое судебное заседание было назначено на 6 апреля 2020 года. Во время него «Конкорд» рассчитывал в присутствии присяжных доказать несостоятельность и политизированность выдвинутых обвинений. Однако 16 марта правительство США ходатайствовало о снятии обвинений и прекращении уголовного дела против компании.

«Считаю, что на этом разбирательство между „Конкордом“ и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск „Конкорд против США“ за незаконное преследование и санкции на сумму 50 миллиардов долларов», — сообщил Пригожин, отметив, что обвинения о вмешательстве в выборы США оказались «ложью и вымыслом».

Днем ранее суд округа Колумбия в США принял решение закрыть дело о вмешательстве в выборы против российской компании «Конкорд». Власти США пришли к выводу, что преследование «более нецелесообразно».

Обвинения в якобы вмешательстве России в выборы США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Дональда Трампа. В марте прошлого года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера. Он так и не нашел сговора 45-го президента США с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штаб Трампа подал в суд на The Washington Post за обвинения в сговоре с РФ. Ущерб от статьи издания оценивается в миллионы долларов.