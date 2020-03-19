Утверждены курсы доллара и евро на 20 марта

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Банк России открыл дополнительную продажу валюты для поддержки рубля.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Центральный банк России утвердил официальные курсы валют на завтра. Доллар стоит 80 рублей. Евро — 87. После вчерашнего обвала биржевые показатели слабо растут. Хотя цена на нефть по-прежнему балансирует на минимальных значениях — 25-26 долларов за баррель.

Чтобы поддержать рубль, банк России начал дополнительные продажи валюты на внутреннем рынке. А Минфин досрочно зачислил в Фонд национального благосостояния валюту, приобретенную еще в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство и Центробанк РФ расширяют меры поддержки курса рубля.

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