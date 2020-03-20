🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Сегодня, 20 марта, убывающая луна в Водолее сеет лунную тревогу. Лучше воздержаться от покупок и не принимать важные решения. Однако, найдутся и те, кому повезет.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Мексиканцы, шведы и евреи: российские звезды проверили себя «на национальность»
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 20 марта, убывающая луна в Водолее сеет лунную тревогу. Лучше воздержаться от покупок и не принимать важные решения. Однако, найдутся и те, кому повезет.
♈ Овен
Настройтесь возродиться, как феникс из пепла. Воспарите над миром и стремитесь к гармонии. Сегодня вам может улыбнуться капризный Амур — его шаги могут раздаться где угодно, держите нос по ветру.
Космический совет: Загляните внутрь себя и настройтесь на созидание.
♉ Телец
Это время для самоизучения и поиска гармонии с самим собой. Полезное одиночество можно направить в нужное русло, и тогда жить в согласии с окружающими в дальнейшем станет легче.
Космический совет: Изучите себя и полюбите свое внутреннее «Я».
♊ Близнецы
В этот день для вас важны связи с прошлым. Самое время вспомнить, как давно вы виделись со старыми друзьями или дальними родственниками. Прошлое поможет вам заглянуть в будущее.
Космический совет: Позвоните старым друзьям, они направят вас на верный путь.
♋ Рак
Вспомните о том, чего вы уже достигли. И нацельтесь на новые свершения. Хватит сидеть на месте, время для рывка вперед!
Космический совет: Не сомневайтесь в себе и будьте амбициознее.
♌ Лев
Хотите изменить мир к лучшему? Начните с себя. Можно для начала выполнить данное себе ранее обещание.
Космический совет: Загляните внутрь себя и начните меняться.
♍ Дева
Для вас самое время оставить в стороне разгадку тайн Вселенной и просто порадоваться жизни. Вы это заслужили!
Космический совет: Улыбнитесь! Этот день создан для вашей радости.
♎ Весы
Вместо жалоб на проблемы, которые вы иногда адресуете миру, сконцентрируйтесь на благодарности. Вам явно есть, за что сказать миру «Спасибо».
Космический совет: Уделите время для благодарности окружающим и Вселенной.
♏ Скорпион
Звезды к вам благосклоннее, чем вы думаете. Соберитесь, и ваш внутренний самурай покажет, на что способен. Труды в этот день принесут вам приятные плоды.
Космический совет: Потрудитесь хорошенько, и результат не заставит себя ждать.
♐ Стрелец
Сегодня вы магнит для приятных новостей. Вам воздастся за то, как вы проявили себя в прошлом. Используйте день, чтобы проложить новые мосты к цели.
Космический совет: Не упустите новые возможности.
♑ Козерог
Стоит перестать сравнивать себя с окружающими. Помните, что у вас свои плюсы, которые помогают побеждать. Ваш козырь — это принцип: двигаюсь медленно, но верно.
Космический совет: Сбавьте темп и сконцентрируйтесь на деталях пути.
♒ Водолей
Сегодня все ваши старания окупятся с лихвой. Можете считать, что Вселенная решила дать вам годовой бонус. Не тратьте сразу все на мелочи, лучше задуматься о серьезном вложении.
Космический совет: Подумайте о серьезном вложении. Сделка окажется выгодной.
♊ Рыбы
Прочувствуйте свое настроение. Если что-то вам не нравится, не стоит этого делать. В то же время пересмотрите свое поведение в конфликтах. Может быть, вам стоит быть сдержаннее.
Космический совет: Отложите неприятные дела и побудьте наедине с собой.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта.
Нашли ошибку?