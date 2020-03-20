🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 20 марта, убывающая луна в Водолее сеет лунную тревогу. Лучше воздержаться от покупок и не принимать важные решения. Однако, найдутся и те, кому повезет.

♈ Овен

Настройтесь возродиться, как феникс из пепла. Воспарите над миром и стремитесь к гармонии. Сегодня вам может улыбнуться капризный Амур — его шаги могут раздаться где угодно, держите нос по ветру.

Космический совет: Загляните внутрь себя и настройтесь на созидание.

♉ Телец

Это время для самоизучения и поиска гармонии с самим собой. Полезное одиночество можно направить в нужное русло, и тогда жить в согласии с окружающими в дальнейшем станет легче.

Космический совет: Изучите себя и полюбите свое внутреннее «Я».

♊ Близнецы

В этот день для вас важны связи с прошлым. Самое время вспомнить, как давно вы виделись со старыми друзьями или дальними родственниками. Прошлое поможет вам заглянуть в будущее.

Космический совет: Позвоните старым друзьям, они направят вас на верный путь.

♋ Рак

Вспомните о том, чего вы уже достигли. И нацельтесь на новые свершения. Хватит сидеть на месте, время для рывка вперед!

Космический совет: Не сомневайтесь в себе и будьте амбициознее.

♌ Лев

Хотите изменить мир к лучшему? Начните с себя. Можно для начала выполнить данное себе ранее обещание.

Космический совет: Загляните внутрь себя и начните меняться.

♍ Дева

Для вас самое время оставить в стороне разгадку тайн Вселенной и просто порадоваться жизни. Вы это заслужили!

Космический совет: Улыбнитесь! Этот день создан для вашей радости.

♎ Весы

Вместо жалоб на проблемы, которые вы иногда адресуете миру, сконцентрируйтесь на благодарности. Вам явно есть, за что сказать миру «Спасибо».

Космический совет: Уделите время для благодарности окружающим и Вселенной.

♏ Скорпион

Звезды к вам благосклоннее, чем вы думаете. Соберитесь, и ваш внутренний самурай покажет, на что способен. Труды в этот день принесут вам приятные плоды.

Космический совет: Потрудитесь хорошенько, и результат не заставит себя ждать.

♐ Стрелец

Сегодня вы магнит для приятных новостей. Вам воздастся за то, как вы проявили себя в прошлом. Используйте день, чтобы проложить новые мосты к цели.

Космический совет: Не упустите новые возможности.

♑ Козерог

Стоит перестать сравнивать себя с окружающими. Помните, что у вас свои плюсы, которые помогают побеждать. Ваш козырь — это принцип: двигаюсь медленно, но верно.

Космический совет: Сбавьте темп и сконцентрируйтесь на деталях пути.

♒ Водолей

Сегодня все ваши старания окупятся с лихвой. Можете считать, что Вселенная решила дать вам годовой бонус. Не тратьте сразу все на мелочи, лучше задуматься о серьезном вложении.

Космический совет: Подумайте о серьезном вложении. Сделка окажется выгодной.

♊ Рыбы

Прочувствуйте свое настроение. Если что-то вам не нравится, не стоит этого делать. В то же время пересмотрите свое поведение в конфликтах. Может быть, вам стоит быть сдержаннее.

Космический совет: Отложите неприятные дела и побудьте наедине с собой.

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